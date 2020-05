Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Viorel Catarama, presedintele Partidului Dreapta Liberala, s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a dus sa se infecteze voluntar cu noul coronavirus in comuna Barbulesti, Ialomita, unde, pana acum, peste 70 de persoane au fost infectate.Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni…

- Viorel Catarama, presedintele Partidului Dreapta Liberala, n-a renuntat la ideea de a se infecta voluntar cu COVID-19. Pentru a-si duce planul la bun sfarsit, el a mers in comuna Barbulesti, Ialomita, unde, pana acum, peste 70 de persoane au fost infectate cu coronavirus.„Am venit sa discut…

- Viorel Catarama n-a renuntat la ideea de a se infecta voluntar cu COVID-19. Pentru a-si duce planul la bun sfarsit, omul de afaceri, care are și un partid, a mers in comuna Barbulesti, Ialomita, unde, pana acum, peste 70 de persoane au fost infectate cu coronavirus, transmite Mediafax. „Am venit sa…

- Viorel Catarama iși duce pana la capat planul de a se autoinfecta cu noul coronavirus. Milionarul a mers in comuna Barbulești, Ialomița, unde 70 de persoane au fost infectate cu Covid-19. Ce a facut acolo va spunem acum!

- Viorel Catarama a anunțat ca nu crede in masurile anticoronavirus luate de Guvern și a cerut raspicat sa fie lasat sa se infecteze. Politicianul cu vederi liberale, care a obținut un procent de 0,53% la ultimele alegeri prezidențiale, a fost recent intr-un focar din apropierea Bucureștiului.”Am fost…

- Viorel Catarama a scris o postare pe pagina sa de Facebook, în care arata ca a mers într-o comunitate cu un numar mare de pacienți cu coronavirus, pe care i-a îmbrațișat și cu care a socializat, în încercarea de a se infecta la rândul sau cu acest virus. „Am…

- Viorel Catarama a vorbit, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, despre cum s-a autoinfectat cu noul coronavirus. Omul de afaceri, in varsta de 65 de ani, susține imunizarea de grup și a recurs la o varianta neobișnuita pentru a se infecta dupa ce trei spitale cu pacienți COVID-19 i-au refuzat cererea.…