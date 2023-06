Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe va reprezenta Romania la ceremonia inaugurare a lui Recep Erdogan in funcția de președinte al Turciei. Bogdan Aurescu a punctat ca Romania și Turcia sunt parteneri strategici, cu relații economice solide și legaturi interpersonale apropiate.

- Primele Brute Subscrise (PBS) de sucursalele societaților de asigurari inregistrate in alte țari ale Uniunii Europene au crescut cu aproximativ 107% pe segmentul asigurarilor generale, in 2022. Cu tot cu asigurarile de viața, acest segment se apropie deja de 2 miliarde de lei și cel puțin 1,5 milioane…

- Ancheta de 24 de ani! Dorel are o poveste "rupta din filme", iar barbatul susține ca a fost acuzat pe nedrept in anul 1999 atunci cand a mers la discoteca alaturi de prietenii lui. Barbatul a locuit o lunga perioada in Anglia, iar mai apoi a fost reținut și eliberat. Dorel a fost extradat in Romania…

- Efectele economice ale razboiului din Ucraina se fac resimțite in statele vecine. Scumpirile la energie și subvențiile aferente acordate de guverne, facilitațile fiscale la exporturile din aceasta țara, precum și susținerea refugiațiilor pun la grea incer

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca bolile cardiovasculare si cele cerebrovasculare reprezinta principala cauza de boala, de morbiditate si mortalitate in Romania si, de asemenea, ele produc cele mai multe dizabilitati. Rafila a participat la deschiderea primei editii a Forumului…

- ”Star Stone, cel mai mare producator roman de pavaje premium destinate sectorului rezidential, a incheiat anul 2022 cu vanzari de peste 7,1 milioane de euro, in crestere cu peste 30% fata de 2021. Accesoriile de gard, dalele de pavaj si boltarii sunt categoriile cu cele mai mari vanzari in 2022, cu…

- Prețul cepei a urcat in aceasta perioada la 8 lei/kg, dublandu-se in doar doua saptamani. HotNews a stat de vorba cu cațiva cultivatori dar și cu oficiali guvernamentali despre cauzele scumpirii cepei, incercand de asemenea sa aflam cat va mai dura penuria de ceapa.

- POVESTE… Elena Mihaela Toader de la Dodești este unul dintre copiii Vasluiului care promit sa faca performanța. La doar 11 ani, aceasta a reușit sa caștige o medalie de bronz la Concursul Național “Olimpiada satelor din Romania” și sa-i surprinda pe profesorii din județ cu determinarea și dragostea…