Anchetă șocantă: Spionii ruși, aflați pe teritoriul SUA, ar fi atentat la starea de sănătate a oficialilor americani Pe site-ul Politico.ro a fost publicata o ancheta despre cum anumiți oficiali ai SUA se imbolnavesc pur și simplu. Se pare ca pe fir a intrat și CIA, asta fiindca suspecți pentru astfel de acțiuni ar fi spioni GRU. Mai clar, ar fi vorba despre o unitate militara ruseasca sub acoperire care opereaza pe teritoriul american. Oficialii americani suspecteaza ca o notorie agenție de spionaj rusa (mai specific GRU) se poate afla in spatele presupuselor atacuri care cauzeaza probleme misterioase de sanatate in randul personalului guvernului SUA din intreaga lume, potrivit a trei oficiali, care au cunoștințe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

