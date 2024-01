Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden nu a stiut pana marti ca secretarul sau pentru aparare, Lloyd Austin, a avut cancer de prostata, a declarat Casa Alba, la cateva minute dupa ce boala sefului Pentagonului a fost dezvaluita publicului larg, la fel si o infectie pentru care a fost tratat si care, de asemenea,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, i-a dat asigurari președintelui Volodimir Zelenski ca va lucra impreuna cu ceilalti aliati pentru a satisface necesitatile pe termen scurt si lung ale armatei ucrainene.

- Administratia SUA se teme ca razboiul in curs intre Hamas și Israel se va intensifica si va afecta și alte tari din Orientul Mijlociu, a declarat duminica secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, intr-un interviu acordat pentru ABC.

- Aproximativ 2.000 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta pentru o eventuala desfasurare in Orientul Mijlociu in sprijinul Israelului, aflat in razboi cu Hamas dupa atacul sangeros al miscarii islamiste pe teritoriul statului evreu, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters. „Astazi…