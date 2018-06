Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de control din Ministerul american al justitiei da publicitatii joi mult-asteptatul raport privind felul in care a gestionat politia federala FBI ancheta privind corespondenta electronica a fostei candidate la presedintia SUA Hillary Clinton, despre care ea sustine ca a contribuit la infrangerea…

- Presedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller in ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasa pe Twitter: "Bravo, America, am intrat in al doilea an al celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca nu l-a demis pe James Comey 'din cauza investigatiei trucate privind Rusia', contrazicandu-si astfel declaratia din 2017 in care sustinea ca motivul destituirii directorului FBI a fost tocmai aceasta ancheta, transmite Reuters. Trump l-a…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat pe James Comey, fostul sef al FBI, despre care a spus ca a mintit in fata Congresului si a numit cartea sa „o autobiografie a minciunilor”, scrie BBC. „De ce a mintit in fata Congresului (inchisoare)? Cum de a dezvaluit informatii clasificate (inchisoare)?”,…

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…

- Un avocat olandez care a lucrat cu fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost condamnat marti la Washington la 30 de zile de inchisoare si la plata unei amenzi de 20.000 de dolari, pentru ca a mintit in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza…

- John Dowd, avocatul care il apara pe Trump in dosarul implicarii Rusiei in alegerile americane, și-a dat demisia, joi, fara a explica de ce a recurs la acest gest, scrie ABC News. “Il iubesc pe președinte și il doresc bine”, a declarat Dowd pentru ABC News, fara a spune insa de ce a luat decizia de…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, duminica, faptul ca investigatia condusa de catre Robert Mueller privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana este partinitoare si ca fostii directori ai FBI Andrew McCabe si James Comey au mintit, relateaza site-ul televiziunii CNN.