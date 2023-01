Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United s-a calificat vineri in turul 4 al Cupei Angliei la fotbal dupa ce a invins-o pe Everton cu scorul de 3-1 pe Old Trafford, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Marcus Rashford, atacant in mare forma, a contribuit decisiv la golul lui Antony din minutul 4 si autogolul lui Conor Coady (52)…

- David de Gea a comis o gafa halucinanta in meciul Manchester United – Everton, din Cupa Angliei. Portarul „diavolilor” și-a „ingropat” echipa in minutul 14 al partidei de pe Old Trafford. Manchester United conducea cu 1-0 in meciul cu Everton, dupa golul lui Antony, cand De Gea a ieșit la rampa… in…

- In urma conflictului cu Manchester United, Cristiano Ronaldo a trebuit sa iși rezilieze contractul cu gruparea de pe Old Trafford. Insa, lucrurile nu stau atat de rau pe cat se aștepta. Și, pentru ca este unul dintre cei mai buni atacanți din lume, starul portughez a primit mai multe oferte, dupa plecarea…

- La doua zile de la desparțirea oficiala de Cristiano Ronaldo (37 de ani), Manchester United pare ca l-a uitat deja pe portughez. Cu doar cateva ore inainte de debutul Portugaliei la Mondial, cu Ghana (ora 18:00), Manchester United a transmis un mesaj de incurajare pentru Bruno Fernandes și Diogo Dalot,…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a fost suspendat doua partide dupa gestul nervos din aprilie, de la meciul cu Everton. Context: La finalul partidei, extrem de nervos, Ronaldo a dat cu mana peste telefonul unui suporter local, in drumul spre vestiare, cand el și coechipierii au fost injurați copios. Atacantul…

- Cristiano Ronaldo are 3 variante, dupa ce a plecat de la Manchester United. Clubul de pe Old Trafford a anunțat marți seara desparțirea pe cale amiabila de jucatorul cu 5 Baloane de Aur. Ulterior, și starul portughez a facut o prima declarație, explicand ca decizia finala a fost luata dupa ce cele doua…

- Cristiano Ronaldo a vorbit fara menajamente despre relația pe care o are cu conducerea clubului in care a revenit pentru un al doilea mandat, Manchester United. Starul fotbalului dezvaluie intr-un interviu exploziv ca a fost tradat dupa revenirea pe Old Trafford. Cristiano Ronaldo, dupa ce fost facut…

- Un tanar de 24 de ani, din comuna Teregova, a fost impuscat din greseala in timpul unei vanatori ilegale care a avut loc in zona localitatii Rusca, victima fiind ranita in zona toracelui si a piciorului drept, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.