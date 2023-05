Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Antiterorism din Franța a anunțat miercuri ca a deschis o ancheta pentru posibile crime de razboi și crime impotriva umanitații, dupa ce un jurnalist de la agentia AFP a fost ucis marți de rachete Grad langa Chasiv Yar, in estul Ucrainei. Aceasta ancheta – incredintata jandarmilor de la…

- O ancheta cu privire la o crima de razboi a fost deschisa miercuri, dupa ce Arman Soldin, jurnalist AFP, a fost ucis, in urma unui atac cu rachete al rușilor, in apropiere de Bahmut, in estul Ucrainei, anunta Parchetul National Antiterorist (PNAT), relateaza AFP, potrivit News.ro.

- O ancheta cu privire la o crima de razboi a fost deschisa miercuri, dupa uciderea, marti, intr-o salva de rachete, in apropiere de Bahmut, in estul Ucrainei, a jurnalistului AFP Arman Soldin, coordonatorul video in aceasta tara al Agence France-Presse, anunta Parchetul National Antiterorist (PNAT),…

- Arman Soldin, coordonator video la AFP, a fost rapus, marți, in estul Ucraina, intr-un atac cu rachete, au transmis jurnaliștii care il insoțeau. Jurnalist-reporter de imagine cu experienta, Arman Soldin era coordonatorul video in Ucraina din septembrie 2022 si se deplasa pe front in mod constant. Arman…

- Statele din grupul celor șapte țari puternic industrializate acuza Kremlinul ca șantajeaza lumea cu crize alimentare prin care vrea sa-și creeze avantaje strategice și geopolitice. „Continuam sa condamnam in termenii cei mai fermi razboiul de agresiune ilegal, neprovocat si nejustificat al Rusiei impotriva…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu s-a intalnit sambata cu omoloaga sa din Franta, Catherine Colonna, cu ocazia escalei facute in Romania de avionul care il aducea pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, din vizita efectuata in China. Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Laurence Auer, a postat pe…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca deportarea copiilor din Ucraina este o crima de razboi, motiv pentru care mandatul ICS al președintelui rus Vladimir Putin este pe deplin justificat. „Exista un subiect care este deosebit de important pentru mine – cel al copiilor ucraineni…

- Unitatea Centrala Operativa (UCO) a Garzii Civile spaniole l-a arestat la Girona, pe 24 februarie, pe Petrișor Lupu, 41 de ani, de loc din Calarași, „cel mai cautat fugar din Romania”, relateaza publicația iberica Voz Populi . Barbatul a ucis un membru al unui clan rival la o nunta, in 2006. Crima pentru…