Operațiunea "Meduza", cea mai mare ancheta privind traficul de droguri in școli, s-a extins in ultimele zile, iar procurorii au descins in județe precum Bacau, Suceava, Cluj și Timiș, informeaza Rador.

In Capitala, doua persoane au fost deja arestate și polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat zilele trecute noua percheziții in orașul Siret, vizati fiind opt suspecți de trafic de droguri de mare risc și de substanțe psihoactive.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook