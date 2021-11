Anchetă la spitalul din Deva: Un pacient a fost operat pe partea greșită a capului La Spitalul Județean din Deva au fost lansate acuzații de malpraxis dupa ce un pacient a fost operat pe partea greșita a capului. Un neurochirurg ar fi intervenit inițial pe partea opusa a craniului, dupa care a realizat operația pe partea corecta, unde pacientul avea un hematom. Reprezentanții spitalului au depus o plangere penala pentru vatamare corporala din culpa, in urma sesizarii facute de catre familia pacientului. Rudele au aflat dupa operație ca medicul a facut incizia in partea greșita a craniului. Pacientul a avut de suferit in urma intervenției. Anchetatorii iau declarații de la toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta are loc la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, dupa ce un medic neurochirurg a fost acuzat, de rudele unui pacient, de o eroare medicala, informeaza Ziarul Hunedoreanului.Un pacient a fost operat pe partea stanga a craniului, desi avea un hematom intracranian pe partea dreapta a capului.Pacientul…

- Caz șocant la Deva! Un pacient a fost operat pe partea greșita a capului, la Spitalul Județean din Deva. Rudele pacientului s-au declarat acum extrem de revoltate și, mai mult decat atat, acuza cadrele medicale de malpraxis. Iata ce a declarat directorul medical al Spitalului Județean de Urgența din…

- Caz incredibil la Spitalul Județean din Deva și acuzații de malpraxis. Un pacient a fost operat pe partea greșita a capului. Un neurochirurg ar fi intervenit inițial pe partea opusa a craniului, dupa care a realizat operația pe partea corecta, unde pacientul avea un hematom. Reprezentanții spitalului…

- Atacul american cu drona soldat cu moartea a zece civili afgani, intre care șapte copii, lansat pe 29 august la Kabul, a fost o eroare tragica, dar nu a incalcat legile razboiului, a anunțat miercuri Departamentul american al Apararii. Potrivit Al Jazeera, concluzia a venit in urma unei anchete interne…

- Astazi au avut loc perchezitii intr-un nou caz de vaccinare „la chiuveta”. Politistii au descins in aceasta dimineata la sase adrese din trei judete. Oamenii legii au inceput in urma cu cateva luni sa instrumenteze dosarul, dupa ce au primit informatii ca un medic din Mehedinti face imunizari fictive…

- Cadavrul unui copil de aproximativ opt ani a fost descoperit, fara picioare, in cartierul Bujac din Arad. Conform specialarad.ro, politistii au aflat printr-un apel la 112 ca pe o strada din cartierul Bujac, in apropierea unui cimitir, a fost gasita talpa unui picior ars, iar in apropiere se afla mai…

- Un hipermarket din Cluj-Napoca a fost amendat pentru ca nu a respectat regulile privind accesul cu certificat verde, fiind primul caz de amenda din acest motiv de a instituirea noilor reguli. Centrul comercial a fost amendat pentru ca nu a respectat masurile de combatere a raspandirii virusului SARS…

- O femeie din judetul Constanta a sunat la Politie pentru a semnala ca a gasit un nou-nascut in curtea locuintei sale. Politistii s-au deplasat la fata locului și au descoperit copilul intr-o punga. Anchetatorii au stabilit ca femeia respectiva este mama fetitei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…