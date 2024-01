Anchetă internă la Spitalul Bârlad, după ce un brancardier şi o infirmieră au bruscat un bătrân care nu se mai putea ține pe piciore. VIDEO Conducerea Spitalului Municipal Barlad anunta ca a dispus deschiderea unei anchete interne dupa ce doi angajati ai unitatii sanitare au fost filmati in timp ce bruscheaza si ii vorbesc urat unui batran care a ajuns in urgenta si care nu se putea tine pe picioare. Cei doi angajati care apar in imaginile difuzate in spatiul public, un brancardier si o infirmiera, trebuie sa dea note explicative scrise cu privire la comportamentul lor fata de pacientul aflat in imposibilitatea de a se deplasa, ei urmand sa apara in fata Comisiei de disciplina. In imaginile postate de stiriest.ro se vede cum doua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

