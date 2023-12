Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si continua ancheta sub coordonarea unui procuror, dupa ce un echipaj de Politie aflat in misiune, care avea semnalele acustice si luminoase pornite, a lovit o femeie de 79 de ani care traversa o strada din Resita, la aproximativ doi metri de trecerea de pietoni. […] The post Ancheta interna in Poliția Reșița dupa ce o femeie a fost lovita de un echipaj in apropierea trecerii de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .