Anchetă în Coreea de Sud, după ce două persoane au murit la câteva zile după vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca Media a relatat ca doua persoane din Coreea de Sud au murit la cateva zile dupa ce au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu serul de la AstraZeneca. Autoritatile sud-coreene pentru controlul si prevenirea bolilor au afirmat miercuri pentru Reuters ca investigheaza cauzele celor doua decese, fara sa dea detalii, informeaza Agerpres . Una dintre cele doua persoane decedate avea 63 de ani, suferea de o boala cerebrovasculara si era internata intr-un centru de ingrijire. Aceasta a inceput sa prezinte mai multe simptome, inclusiv febra, dupa ce a primit vaccinul AstraZeneca, a relatat Yonhap.

- O persoana din Elvetia care a fost intre primele din tara vaccinate impotriva Covid-19 cu serul Pfizer/ BioNTech a murit, au anuntat miercuri oficialii cantonului Lucerna fara a explica insa daca decesul este legat de administrarea dozei, scrie Reuters.

