- Premierul Ludovic Orban a transmis, luni, cu ocazia Zilei Copilului, ca momentele petrecute de copii alaturi de parinți in timpul epidemiei de coronavirus „vor deveni in timp o neprețuita amintire a copilariei”. „Este sarbatoarea copiilor, astazi, o zi pe care le-o dedicam in fiecare an cu multa bucurie…

- Miliardarii americani continua sa se imbogațeasca in timp ce pandemia de COVID-19 a distrus zeci de milioane de locuri de munca in SUA, conform datelor compilate de doua centre de analiza, scriu jurnaliștii de la Profit.ro. Intre 18 martie și 19 mai, cei 600 americani cei mai instariți și-au vazut averile…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, ca medicul Adrian Streinu Cercel nu avea dreptul sa comunice public opinii personale referitoare la planurile antiepidemie. Numai ca directorul de la Matei Balș a explicat, joi seara, la Antena 3, ca documentul intocmit de el avea caracter public, ci era un document…

- Ancheta epidemiologica a aratat ca angajatul de la Penitenciarul Jilava confirmat cu coronavirus ar fi intrat in contact cu 33 de colegi și cu 497 de deținuți, anunța Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Ofițerii expuși au fost scoși din serviciu și plasați in izolare pana la un rezultat…

- Cetațenii Germaniei au dreptul sa organizeze proteste publice, daca respecta regulile de distanțare sociala, a decis instanța constituționala a țarii, scrie The Guardian. Un grup de activiști pro-democrație au sesizat instanța de judecata dupa ce autoritațile din orașul Giessen au interzis un protest…

- O ancheta militara a fost deschisa, in Franța, pentru a afla cum a post posibil ca o treime dintre marinarii de pe Charles de Gaulle sa fie infectați cu SARS-CoV-2, scrie The Guardian. O treime dintre marinarii care servesc portavionul francez Charles de Gaulle (668, din aproape 2.000) sunt infectați…

- Potrivit unor surse judiciare, citate de G4media.ro ancheta este ingreunata de faptul ca managerul suspendat de la Spitalul Județean de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou”, Vasile Rimbu, este la izolare, fiind suspect de infectare cu coronavirus, iar spitalul este inchis. Fostul manager Vasile Rimbu este…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…