Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei persoane acuzate de procurorii DIICOT Neamt de trafic de droguri de mare risc, implicate in dosarul minorei in varsta de 16 ani, din Bucuresti, care a murit din cauza consumului de droguri, au fost arestati preventiv de judecatorii Tribunalului Neamt. Instanta a respins solicitarile inculpatilor…

- Magistrații Tribunalului Neamț au decis arestarea celor trei suspecți in cazul tinerei din Bucuresti, decedata dupa o hemoragie genitala care a survenit in casa amicului. Decizia nu este definitiva.

- Trei persoane au fost retinute pentru trafic de droguri, in judetul Neamt, dupa ce o fata in varsta de 16 ani a consumat un drog de tip cristal si a murit, informeaza News.ro.Adolescenta de 16 ani a murit luni, 31 iulie, in urma consumului unui drog de mare risc, avand ca substanta activa catinona,…

- Un cuplu din Iasi a murit dupa ce a dormit in camera in care au folosit spray de insecte inainte de culcare. Li s-a facut rau peste noapte si, chiar daca au ajuns in viata la spital, medicii nu i-au mai putut salva, informeaza Antena3. Cazul vine la putin timp dupa ce doi soti din Dolj au murit dupa…

- Leandro De Niro-Rodriguez, nepotul actorului laureat al Oscarului Robert De Niro, s-a stins din viața duminica, la varsta de 19 ani. Potrivit mamei tanarului, Drena De Niro, fiul ei a murit din cauza consumului de droguri care erau combinate cu fentanil.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca ancheta in cazul fetei de 12 ani gasite moarta in canapea se desfasoara in mai multe tari, iar cei vinovati vor fi trasi la raspundere cat mai repede, scrie Mediafax.Lucian Bode nu a oferit detalii din acesta, aceasta fiind una secreta.…

- Politistii din Olt au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 43 de ani a ingerat o substanta toxica. Aceasta a fost transportata la spital, dar nu a mai putut fi salvata si a murit. IPJ Olt a anuntat vineri ca politistii au fost sesizati saptamana trecuta, prin apel la 112 cu privire la faptul…