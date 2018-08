In Prahova nu este nevoie de instituirea de noi filtre in trafic V. Stoica Reprezentanții Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt din nou in alerta, odata cu confirmarea a noi cazuri de pesta porcina africana in județul Ilfov, la porcii de la o stana situata in camp, intre localitațile Tunari și Ștefanești. Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București, prin Laboratorul Național de Referința, a confirmat prezența virusului la porcinele din anexa gospodareasca a stanei respective, veterinarii fiind obligați sa intervina de urgența și sa plaseze zona…