- Brigitte Pastrama a facut prima operație estetica in anul 1997, insa de atunci a mai urmat alte zeci de proceduri. Vedeta a fost la un pas de moarte dupa una dintre ele, ea suferind o embolie pulmonara. Dezvaluirile cutremuratoare, la Xtra Night Show.

- Lidia Buble a marturisit pe rețelele de socializare daca are sau nu operații estetice. Mai precis, vedeta s-a referit la buzele senzuale și pline, pe care unii fanii le banuiesc a fi... injectate. Artista a pus picioarul in prag și a spus adevarul.

- Cristina Șișcanu a recunoscut la ce operații estetice a recurs pana acum, dar și ce alte intervenții ar mai dorit sa iși faca. Soția lui Madalin Ionescu a fost mai sincera ca niciodata, spunand ca nu ar refuza o operație de mare anvergura, cum ar fi cea de implant mamar, foarte la moda printre vedetele…

- Anca Țurcașiu este o femeie in toata firea și nu se teme sa-și spuna varsta sau greutatea. Vedeta a dezvaluit in direct, la Antena Stars, cate kilograme are la varsta de 50 de ani.Faptul ca a avut parinți cu probleme la capitolul greutate a facut-o sa dezvolte o obsesie din a se menține slaba.

- Gina Pistol va naște primul copil , peste maxim doua saptamani, iar vedeta și iubitul ei, Smiley, așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Aflata pe ultima suta de metri cu sarcina, viitoarea mamica nu scapa de mesajele rautacioase primite pe contul de socializare. Din cauza faptului ca fața…

- Gina Pistol mai are puțin și naște primul sau copil, insa acest lucru nu o ferește de criticile fanilor. Internauții au inceput sa o acuze pe iubita lui Smiley ca a recuns la prea multe operații estetice, insa vedeta dezminte toate aceste ipoteze.

- Gabriela Spanic a facut senzație in urma cu 20 de ani in industria telenovelelor spaniole, insa acum parca totul a disparut, inclusiv actrița, a carei infațișare nu mai este deloc ca inainte și nici macar nu mai amintește de personajele sale interpretate exemplar. Cum au schimbat-o operațiile estetice…

- Pe Amalia Nastase o cunoaște toata lumea, dar puțini știu daca are sau nu operații estetice. Frumoasa vedeta a vorbit la o emisiune de televiziune despre acest subiect controversat, spunand printre altele ca-și pune botox inca de la varsta de 27 de ani pentru a se ține departe de riduri. Iata ce intervenție…