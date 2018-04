Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Anca Surdu a fost nevoita sa paraseasca competiția Exatlon din motive medicale, iar de curand au aparut primele imagini cu noua membra a echipei „Faimoșilor”. Colegii de ecipa pare ca au integrat-o perfect in echipa, iar ea deja a inceput sa faca fața…

- Andreea Raicu a facut marturisiri de suflet. Ea a vorbit despre o perioada din viața ei cand se simțea foarte singura și neiubita. Andreea Raicu, care anul trecut a implinit 40 de ani , este o fosta prezentatoare de televiziune. De-a lungul anilor, vedeta a avut numeroase relații cu barbați celebri…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 4 medalii la Campionatele Europene care se vor desfasura intre 26 martie si 1 aprilie in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani.…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria (Germania), Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii ...

- Putini stiu ca Anca Surdu, campioana de gimnastica aerobica de la Exatlon, are un iubit celebru! Silviu Pasca a ajuns cunoscut la un concurs de talente, unde a fost ales de Smiley. Silviu si Anca impart aceeasi pasiune pentru sport, insa cantaretul a suferit multi ani in copilarie. Medicii i-au interzis…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce parere…

- 29 de echipaje din Romania, Bulgaria și Ungaria vor lua startul celei de-a XI-a ediții a raliului „Winter Rally Covasna”. Evenimentul incepe astazi și se va desfașura pana in 21 ianuarie (a.c.), fiind organizat de Clubul „Auto Crono”, cu sprijinul DRE Racing Team Covasna și sub tutela Federației Romane…