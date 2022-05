Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a inceput sa faca des naveta București-Cluj, ca sa reușeasca sa se imparta intre afacerile din Capitala și noul club inaugurat la Cluj. Vedeta nu a inceput prea bine relația cu clujenii, dupa ce și-a parcat bolidul de lux cu nesimțire, chiar in intersecție, și a fost amendata de Poliția Locala.…

- Nu mai este mult pana cand Laura Cosoi iși va strange in brațe cel de-al treilea copil. Vedeta se pregatește intens și așteapta cu nerabdare sa o țina in brațe pe fetița ei care urmeaza sa vina pe lume in scurt timp. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe…

- Iuliana Luciu a facut furori cu ținuta sa provocatoare in ediția 58 a sezonului 2 din Prețul cel bun. Vedeta imbracat o fusta extrem de scurta care i-a lasat la vedere picioarele interminabile. Iata cat de bine arata coprezentatoarea show-ului.

- Nicoleta Luciu are un ten de invidiat la varsta de 41 de ani, iar vedeta incearca sa-și intrețina aspectul fizic cat mai tanar, așa ca apeleaza la diferite trucuri de infrumusețare. De data aceasta a postat pe rețelele de socializare secretul la care apeleaza atunci cand nu merge in salon. Iata ce a…

- Anca Serea și Adi Sina au una dintre cele mai numeroase familii din showbiz-ul romanesc. Cei doi au impreuna patru copii, iar vedeta mai are inca doi dintr-o casatorie anterioara. Multe persoane se intreaba cum reușesc cei doi sa-și mențina casnicia ca la inceput, așa ca vedeta le-a oferit raspunsul…

- Cristina Pucean este una dintre cele mai celebre dansatoare din Romania, dar faima și banii vin la pachet cu multe sacrificii și situații dificile pentru tanara. Vedeta a dezvaluit ca exista momente in care barbații vor mai mult de un dans, dar a știut mereu cum sa scape din aceste cazuri. Totuși, pentru…

- Anca Serea a plecat de la Prima TV, post unde ultima oara prezenta știrile sportive de week-end. Vedetei i s-a propus sa prezinte o emisiune, dar aceasta a refuzat luand in calcul faptul ca in cazul unui raspuns pozitiv ar fi insemnat sa fie foarte mult plecata de acasa, ceea ce nu-și permitea, ea fiind…

- Da, ați citit bine! Andreea Balan slabește mancand prajituri! Chiar ea a fost cea care a facut aceste dezvaluiri, pe contul sau personal de Instagram. Intr-adevar, cantareața arata extrem de bine, deși este mamica a doua fetițe care ii seamana uimitor. Iata care sunt secretele Andreei Balan atunci cand…