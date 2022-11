Deputat din partea Rusiei Unite, partidul lui Vladimir Putin, Anatoly Karpov este spitalizat, in coma indusa. Motivele care au facut ca fostul campion mondial sa ajunga in aceasta situație sunt incerte. Mai mult, in Rusia circula mai multe variante pe aceasta tema. ”O cazatura cu efecte grave”, susține forul de șah din Rusia, insa exista trei povești legate de circumstanțele incidentului Karpov, in varsta de 71 de ani, a fost campion mondial intre 1975 și 1985. A pierdut titlul in fața lui Garry Kasparov . Cel care, este un adversar al lui Putin . In timp ce invinsul sau este, spuneam, deputat…