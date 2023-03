”2023 este al cincisprezecelea an in care pot fi emise vouchere de vacanta in Romania, introduse initial prin Ordonanta 8/2009, la initiativa Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). Voucherele de vacanta sunt prevazute a fi acordate pentru angajatii din domeniul public pentru o perioada de 5 ani – 2022-2026 (conform OUG 131/2021). Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism considera ca voucherele de vacanta au adus beneficii incontestabile pentru angajati, in primul rand, ca si beneficii extra salariale. Intrucat salariile in Romania sunt inca sensibil mai mici decat in alte state…