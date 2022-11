Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) va fi prezenta cu stand la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care va fi gazduit de Pavilionul B1 al ROMEXPO de joi (10 noiembrie) pana duminica (13 noiembrie), alaturi de mai multe agenții de turism membre și de membri asociați.…

- Municipalitatea buzoiana a inceput pregatirile pentru sarbatorile de iarna. Consiliul Local Municipal Buzau a aprobat deja regulamentul de funcționare a „Targului de Craciun” care, in acest an, va fi organizat in Parcul Crang. Pe data de 1 decembrie va avea loc atat deschiderea Targului de Craciun,…

- Citesc: „Grupul UNTOLD va organiza Targul de Craciun in parcul Drumul Taberei”. Grupul UNTOLD va organiza Targul de Craciun. Frumos - „civilizatia a la Cluj” vine la Bucuresti. Cum se face? Se ia un parc - un spatiu public cu o destinatie clara - se concesioneaza de la primarie si se transforma din…

- Targul de Craciun va avea loc in Piata Constitutiei, in perioada 30 noiembrie – 26 decembrie, iar operatorii privați interesați sa devina partenerii evenimentului se pot inscrie pana la 24 octombrie, anunța joi primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. ”In premiera, Primaria Capitalei deschide Piata…

- N. Dumitrescu Avand la activ cateva zeci de generații de absolvenți – anul acesta bifand 74 de ani de existența – Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești va marca maine, 14 octombrie, un eveniment cu totul aparte. Este vorba despre revederea de 40 de ani de la absolvirea Facultații de Tehnologia și Chimizarea…

- „Destinatiile asiatice Thailanda, Bali, Malaezia, Singapore, preferate de romani in perioada pre-pandemica pentru vacanta de iarna, revin in topul cautarilor pentru sezonul 2022-2023 pe masura ce au redevenit accesibile dupa ridicarea totala a restrictiilor sanitare”, se arata intr-o analiza a TUI TravelCenter,…

- Sezonul estival 2022 a marcat cresteri pe toate destinațiile principale ale romanilor, respectiv Bulgaria, Romania, Grecia si Turcia, cifrele inregistrate fiind peste asteptari atat fata de 2021, cat si fata de anul 2019, sustin reprezentantii unui tur-operator, membru al Asociatiei Nationale a Agentiilor…

- CFR Cluj, FCSB, Sepsi și CS Universitatea Craiova vor evolua in aceasta seara in a doua mansa a turului trei preliminar al Conference League. Programul și televizarea meciurilor CFR Cluj – Șahtior Soligorsk 20:00 (DigiSport 1 și PrimaSport 1) (in tur 0-0) Djurgardens – Sepsi 20:00 (PRO arena) (in tur…