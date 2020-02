Stiri pe aceeasi tema

- Editia cu numarul 605 (ianuarie 2020) a Revistei ATENEU este deja pe piata. Costa doar 4 lei si se distribuie si prin reteaua de difuzare a cotidianului DESTEPTAREA. Pe pagina intai este publicata o caricatura a artistului Constantin Ciosu, care ne trimite in pag. 12-13, unde descoperim un consistent,…

- Teatrul Municipal „Bacovia” a gazduit, pe data de 15 ianuarie, un eveniment ce a invitat locuitorii orașului Bacau, și nu numai, sa iasa din zona lor de confort și sa-și manifeste sentimentele prin poezie, in fața tuturor oamenilor din sala, scena devenind un taram al emoțiilor ce aparține in totalitate…

- Duminica, 12 ianuarie, puteți vedea, de la ora 11.00, la Teatrul Municipal „Bacovia”, spectacolul „Scufița Roșie”, dupa Frații Grimm. Scenariul și regia sunt semnate de Gheorghe Balint, care l-a avut ca asistent de regie pe Liviu Maftei, scenografia și papușile sunt realizate de Tomos Tunde, iar muzicianul…

- Foaierul Casei de Cultura din Buhuși a fost arhiplin joi, 19 decembrie, inainte de inceperea Spectacolului de Craciun, in pași de dans, al Școlii de Dans Adamas din localitate. Cu puțin timp inainte de start, publicul a intrat in sala de spectacol pregatita in atmosfera de sarbatoare. In culise, cei…

- „Daca in timpul sarbatorilor de iarna ai masa incarcata, atunci te provocam sa daruiești și celor ce nu au casa o masa calda de sarbatori.” Este invitația lui Marian Padureț, președintele Asociației Valoare Plus. „La fel ca anul trecut, am hotarat sa desfașuram campania «Ofera o masa celor fara casa!»,…

- Duminica, 8 decembrie, Teatrul Municipal „Bacovia” va gazdui lansarea carții „Mario, motanul curios…”, cu subtitlul „Un ABC al dezvoltarii personale”, semnata de Carla Popa. Autoarea este psiholog și președinte al Asociației pentru Promovarea Dezvoltarii Personale, inițiatoarea mai multor proiecte educative…

- Teatrul Municipal „Bacovia” organizeaza, pentru stagiunea 2019-2020, o selectie in vederea promovarii unor voluntari, care sa sprijine activitatea teatrala. Cei interesati trebuie sa trimita un CV si o scrisoare de intentie, prin care sa justifice de ce doresc sa se alature echipei de voluntari, pe…

- Oamenii sunt curiosi si dornici sa cunoasca mai mult: timpul cand lumea se va sfarsi, cum si prin ce se va sfarsi; prin foc, cum spune sfantul Petru (2Pt 3,7) sau prin legea entropiei, cum sustine stiinta, adica prin racirea soarelui si prin morfoza galaxiei noastre; prin impactul cu alte corpuri ceresti;…