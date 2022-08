ANAR: Rezerva de apa in scadere, dar suficienta pentru marile asezari urbane;aproape 700 de localitati se alimenteaza restrictionat

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala „Apele Romane” a anuntat, marti, ca, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, reuseste sa mentina coeficientul de umplere de peste 70% in principalele 40 de lacuri, mai exact la 73,61%. In total, 779 de localitati au restrictii la alimentarea cu apa. Debitele Dunarii au scazut…

