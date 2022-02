Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 7 februarie, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi trebuit sa se intalneasca la tribunal pentru primul termen al divorțului. Cei doi nu s-au prezentat și au facut primele declarații despre decizia lor, anunța Fanatik . Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu s-au prezentat la primul…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut o casnicie frumoasa unde mereu dragostea a triumfat, insa acum sunt in plin divorț. In semn de iubire pentru soțul ei, vedeta a trecut numele antrenorului peste tot in casa, dar ce se va intampla dupa separarea oficiala.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in divorț, dar cu toate acestea antrenorul și-a facut o noua relație. El se iubește cu Corina Caciuc, in timp ce impresara e singura, dar se afișeaza cu diferiți barbați, parteneri de afaceri. Recent au aparut zvonuri ca s-ar iubi cu un milionar din Abu Dhabi.…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla in plin divorț, iar cel mai afectat este baiatul lor, Bebeto. Impresara a declarat ca fiul ei nu vrea sa-și mai vada tatal și ca sufera cumplit din cauza situației grele, potrivit Click! . Vedeta il acuza pe soțul ei ca in ultimele 8 luni nu a venit decat…

- Anamaria Prodan a scos artileria grea la inaintare, iar dupa ce a depus doua plangeri penale impotriva lui Laurențiu Reghecampf, cea de-a treia plangere e pentru Corina Caciuc. Impresara a dat-o in judecata pe iubita inca soțului ei, pe motivul ca ii poarta hainele și gențile. Potrivit surselor…

- Anamaria Prodan il acuza pe Laurențiu Reghcampf ca minte și susține ca a depus doua plangeri penale pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea. Divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan capata o turnura urata. Impresara il acuza pe antrenorul celor de la CS Universitatea ca minte…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin divorț. Cei doi nu au ajuns la un numitor comun, iși aduc diverse acuze in presa, dar și in emisiuni de televiziune. Au trecut insa și la procese, in afara de cel pentru desparțirea legala. Recent, impresara a obținut o prima victorie in fața soțului.…