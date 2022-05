Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt la cuțite, insa femeia de afaceri a surprins total publicul cu un mesaj postat recent pe Instagram. Ce i-a transmis fostului soț? Anamaria Prodan, mesaj neașteptat despre Reghe La miezul nopții, Anamaria Prodan a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj…

- La intalnirea cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și cei doi copii ai ei, Sarah și Bebeto, au venit imbracați in negru. Vedeta a adoptat aceasta ținuta, insa oare a vrut sa transmita un mesaj subliminal?

- Anamaria Prodan a anunțat ca a fost la Poliție și a cerut ordin de restricție impotriva lui Laurențiu Reghecampf. Impresara declarata ca ar primi mesaje de amenințare din partea antrenorului de la Universitatea Craiova. Situația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a se liniști.…

- Scandalul izbucnește mai tare de la o zi la alta, iar acum Anamaria Prodan a decis sa ceara un ordin de protecție pentru ea și familia ei. Vedeta a cerut la Poliție ca Laurențiu Reghecampf sa nu se mai apropie de aceasta și copii, dupa ce ar fi amenințat-o cu moartea.

- Scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, aflați in proces de divorț, continua. Azi, la o zi dupa ce antrenorul celor de la CSU Craiova a declarat ca el i-a cumparat acesteia un ceas de 100.000 de euro și mai multe accesorii, Anamaria Prodan a revenit pe Instagram, cu o serie de mesaje…

- Anamaria Prodan și-a surprins fanii cu o schimbare de look. Vedeta s-a reinventat in timpul scandalului care i-a dat lumea peste cap. Cate operații estetice are celebra impresara și ce și-a facut recent in zona feței? Multe femei iși doresc aceasta schimbare. Cum arata acum inca soția lui Laurențiu…