- Laurențiu Reghecampf are astazi motiv de bucurie, asta pentru ca fiul lui, Laurențiu Jr. a implinit varsta de 15 ani. Anamaria Prodan i-a organizat o petrecere cu fast fiului sau, iar acum este randul antrenorului sa-și bucure fiul. Antrenorul i-a scris un mesaj plin de emoție pe contul lui personal…

- Sarah Dumitrescu (23 de ani), fiica Anamariei Prodan, va evolua in sezonul 2023/2024 la Sepsi-SIC Sf. Gheorghe, campioana Romaniei la baschet feminin. In prima parte a lunii august, la 4 luni și jumatate de la o noua operație la genunchi, Sarah Dumitrescu, fiica impresarului Anamaria Prodan, a revenit…

- Zi speciala pentru Deea Maxer! Iubitul ei, Robert Drilea, iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit varsta de 31 de ani, astfel ca vedeta i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale. Iata ce imagini a postat de Deea Maxer alaturi de partenerul ei!

- Motiv de fericire pentru Mario Fresh! Indragitul artist iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit cantarețul. Iubita lui, Alexia Eram, a postat un mesaj de dragoste cu ocazia aniversarii pe o rețea de socializare.

- Este sarbatoare in familia Laurei Cosoi. Aceasta il sarbatorește pe soțul ei chiar in vacanța și se bucura de momente de vis impreuna. Cosmin Curticapean implinește 46 de ani și este un tatic implinit datorita celor trei fetițe, Rita, Vera și Lara.

- Este zi de sarbatoare in familia Ilonei Brezoianu și asta pentru ca ea iși sarbatorește ziua de naștere. Celebra actrița a implinit astazi frumoasa varsta de 33 de ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, Mihai Bendeac i-a transmis actriței un mesaj cu adevarat emoționant. Iata ce a postat acesta…