- Nimeni nu isi mai spala singur masina in fata blocului, iar la spalatoriile auto sunt mai mereu cozi uriase. Prin urmare, o spalatorie auto poate fi o afacere de succes in 2020. Antreprenorii care doresc sa deschida o spalatorie auto pot primi pana la 200.000 de lei in anul 2020 prin programul…

- "Scolile raman inchise pana cand nu va mai exista niciun pericol asupra sanatatii copiilor". Este anunțul facut astazi de ministrul Educatiei. Asta inseamna ca, cel putin pana dupa Paste, cursurile din invatamantul preunivesitar raman suspendate.

- Clasa politica PNLista a dat azi cu bata in balta. Un guvern interimar Orban nu poate lua masurile care sunt necesare pentru o Romanie aflata in lupta cu virusul COVID 19. Joaca dea premierul desemnat nu duce nicaieri. E nevoie de un guvern de uniuniune nationala care sa reformeze din temelii republ...

- Ministerul Educației prelungește perioada de inscriere cu o saptamana, au declarat oficialii din educație. Monica Anisie, ministrul Educației, a spus ca in saptamana in care elevii stau acasa (11-22 martie) se suspenda și evaluarea psihosomatica a elevilor care nu implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie…

- Ieri au inceput inscrierile in clasa pregatitoare. Scolile din Craiova au inceput procedura de inscriere a elevilor inca de la primele ore. Pana la pranz, la unele unitati au fost ocupate un sfert din locurile aprobate. Pentru departajarea elevilor in cazul suprasolicitarii, scolile au aprobat criterii…

- Clasa zero. Au inceput inscrierile in clasa pregatitoare pentru anul 2020. Parinții pot depune incepand de azi, 4 martie, cererile de inscriere in invațamantul primar a copiilor care implinesc 6 ani pana in data de 31 august 2020, obligatoriu, dar și a celor care implinesc varsta de 6 ani in perioada…

- Inscrierile pentru clasa pregatitoare vor incepe miercuri, 4 martie. In peste 90 de unitați școlare, nu exista copii decat pentru o jumatate, o treime sau un sfert de clasa. In multe situații sunt așteptați unul sau maximum trei copii in clasa pregatitoare. Un astfel de exemplu se regasește și la o…

- Capitalismul, in forma sa actuala, face mai mult rau decat bine, considera majoritatea oamenilor din intreaga lume, conform unui sondaj facut public inaintea reuniunii de la Davos din aceasta saptamana a liderilor de afaceri și politici.Edelman Trust Barometer chestioneaza, de doua decenii,…