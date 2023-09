Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Anamaria Prodan, Flavius Nedelea și-a incercat norocul in dragoste alaturi de Iulia, fosta soție a lui Alex Bodi. Omul de afaceri a anunțat acum ca este din nou singur și a comentat zvonurile potrivit carora ar fi dat-o afara din restaurant pe fosta iubita.Relația lui Flavius Nedelea…

- La scurt timp dupa ce au dezvaluit public ca formeaza un cuplu, Flavius Nedelea s-ar fi despartit de Iulia Salagean. Contactata de jurnaliștii redacției noastre, Anamaria Prodan a facut, in exclusivitate pentru Playtech Știri, dezvaluiri noi despre fostul sau iubit. Anamaria Prodan, prima reacție dupa…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Iulia Salagean și Flavius Nedelea nu ar mai forma un cuplu! Deși niciunul dintre ei nu a confirmat acest lucru, exista semne care arata ca intre cei doi s-a produs despațirea! Iata ce mesaj tranșant a postat celebrul make-up artist.

- Dupa ce in urma cu cateva zile anunța, cum ar veni vorba, cu "surle și trambițe" ca iși inchide pagina de Instagram, din cauza toxicitații și pentru ca nu mai vrea sa-și expuna viața privata pe internet, Iulia Salagean s-a razgandit. Iubita lui Flavius Nedelea și-a anunțat fanii din online ca nu poate…

- Flavius Nedelea este barbatul cu care Anamaria Prodan a avut o scurta relație dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf. Acum, omul de afaceri se iubește cu Iulia, fosta soție a lui Alex Bodi, și a facut primele declarații despre relație.Flavius Nedelea a intrat in atenția presei dupa ce Anamaria Prodan…

- Flavius Nedelea a avut o scurta relație cu Anamaria Prodan, de care s-a desparțit in luna mai a acestui an. Acum, omul de afaceri s-a afișat cu noua iubita, Iulia Salagean, make-up artist și fosta soție a lui Alex Bodi.„A mea”, a scris Flavius Nedelea pe Instagram, in dreptul unei fotografii in care…

- Flavius Nedelea iubește din nou, dupa desparțirea de Anamaria Prodan. Partenera actuala este nimeni alta decat Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi. Cei doi s-au afișat, de curand, impreuna, spre surprinderea tuturor, caci nimeni nu banuia ca formeaza un cuplu.

- Fostul iubit al Anamariei Prodan rupe tacerea - Afaceristul spune de ce s-a despartit de impresara: 'Nu ne-am…stiti voi!'Flavius Nedelea a subliniat ca el și Anamaria Prodan se ințeleg in continuare foarte bine dupa desparțire. Ei mențin un contact constant și discuta in mod regulat. Desparțirea…