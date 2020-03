Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Oana Roman fac parte din gașca veche de vedete din showbiz-ul romanesc. Impresara a publicat o imagine, pe Instagram, prin care și-a reamintit de vremurile mult apuse, dar și ca prietenia ei cu prezentatoarea TV trece testul timpului. Cum aratau cele doua, in urma cu 15 ani? Cum aratau…

- Impresara si om de televiziune, in ultima vreme AnaMaria Prodan (47 de ani) a fost mereu pe prima pagina a ziarelor mai ales pentru faptul ca are o familie frumoasa raspandita peste tot in lume. Joi, vedeta s-a intalnit cu prietenii ei pentru a le oferi noutati din viata ei, prilej cu care ne-am intalnit...…

- Deși alegerea prin vot direct a președinților de Consilii Județene nu este o certitudine politica, eșichierul politic local este suprapopulat de candidați pentru aceasta funcție. Fie ca vorbim despre partide cu electorat cata sare intre buricele degetelor, fie ca vorbim de PSD sau PNL, toata lumea are…

- Anamaria Prodan (47 de ani) a dezvaluit la GSP Live ca Dinamo ar urma sa ajunga pe mainile unui fond de investiții strain, condus de familia regala din Emiratele Arabe Unite. "Pe 29 noiembrie, un club din Championship, Charlton, a fost cumparat de un fond de investiții care are peste 60 de…