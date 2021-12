Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan, care e in divorț de Laurențiu Reghecampf, e de o buna perioada de timp și in conflict cu Gigi Becali. Acum, impresara i-a trimis un mesaj taios omului de afaceri, l-a facut fațarnic. Totodata, impresara a spus ca se roaga la Dumnezeu pentru el, sa il ierte pentru tot ce a facut. Recent…

- Recent, in presa au aparut mai multe imagini vechi cu Kamara și Corina Caciuc, actuala iubita a lui Laurențiu Reghecampf. Dupa declarațiile facute de artist, Anamaria Prodan i-a facut o propunere de nerefuzat acestuia. Anamaria Prodan Reghecampf va fi acționar la doua noi posturi de televiziune , „Realitatea…

- Impresarul FIFA Anamaria Prodan a lansat miercuri, la ora 18:00, cele doua posturi de televiziune „Realitatea Sportiva” si „Realitatea Star“. „Eu toata viata am facut pariuri imposibile”, a spus ea cu doar cateva minute inainte de eveniment.

- „In condiții normale, un președinte cu experiența și scaun la cap ar fi ales un discurs care sa mearga la sufletul romanilor. (...) Mi se pare penibil acest festivism... (...) Dumnezeu ne-a dat o țara și nu știm cum sa facem sa creștem o floare, ea se uda cu buna credința, dragoste, nu doar declarativ.…

- "Oamenii și-au dat seama ca ceea ce impune, ca rang, funcția de președinte, nu se regasește in ceea ce face Klaus Iohannis. Romanul este isteț, are niște instincte, pe care poate ca uneori le folosește in mod greșit, dar are abilitatea de a ghici ce fel de om este cel care li se adreseaza. Astfel, ei…

- Anamaria Prodan atrage atenția cu cea mai recenta imagine postata pe rețelele de socializare. Impresara a pozat intr-o ipostaza provocatoare la scurt timp dupa ce a anunțat ca a devenit acționara la doua noi televiziuni. Ii place sa fie patron de presa, dar și subiect de presa. Astazi, 23 noiembrie,…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu poate trece peste pierderea fiului sau de acum 35 de ani. Baiatul avea 18 ani și a a murit in somn. ,„Cel mai mare regret al vieții mele este ca mi-a murit fiul la 18 ani. In rest, nu am regrete in decursul vieții. Nu ține de noi, ține de Doamne-Doamne,…