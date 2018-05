Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut marți, la Palatul Cotroceni, consultari cu prim-ministrul Viorica Dancila, in urma invitației adresate șefului Guvernului pentru clarificarea unor aspecte care țin de politica externa a țarii. S-a discutat inclusiv tema relocarii ambasadei Romaniei din statul Israel.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, este asteptat miercuri la audieri in Comisia de politica externa din Senat, dupa ce PNL i-a solicitat sa dea explicatii cu privire la memorandumul de mutare a Ambasaderi Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, scrie news.ro.Potrivit ordinii de…

- Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, i-ar fi prezentat premierului Viorica Dancila un al doilea memorandum pe tema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, care este mult diluat fața de primul, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, la 25 aprilie 2018, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Statul Israel.Netanyahu a salutat decizia Guvernului de la București de a iniția un memorandum pentru mutarea ambasadei…

- PNL cere audierea ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, la comisiile de politica externa ale Parlamentului pentru a da explicații in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza news.ro.