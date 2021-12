Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de externe de la Beijing l-a convocat miercuri seara pe ambasadorul Japoniei în China pentru o "întâlnire de urgenta", dupa ce fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe a declarat ca nici tara sa si nici Statele Unite nu ar putea sta deoparte în cazul în…

- Politica stricta a Chinei menita sa țina sub control raspandirea Covid a permis autoritaților sa depisteze mii de cazuri de coronavirus venite din afara țarii. Și tot aceste masuri au dus, din cand in cand, la prinderea unor fugari.

- Administrația Biden le-a cerut unora dintre cele mai mari națiuni consumatoare de petrol din lume - inclusiv China, India și Japonia - sa ia in considerare folosirea stocurilor de țiței intr-un efort coordonat de...

- Președintele Joe Biden a spus ca SUA ar apara Taiwanul daca va fi atacat de China, scrie BBC. Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat, mai tarziu, unor instituții de presa din SUA ca observațiile lui Biden nu inseamna neaparat o schimbare de politica. SUA au o lege care ii cere sa ajute Taiwanul…

- Comitetul executiv al FMI a decis pastrarea Kristalinei Georgieva în calitate de director general al instituției spunând ca are „deplina încredere” în capacitatea ei de a-și îndeplini responsabilitațile, în ciuda acuzațiilor ca ar fi facut presiuni asupra…

- China a trimis luni 52 de avioane militare in zona de aparare aeriana a Taiwanului, a anuntat Taipei, acesta fiind un nou record in ceea ce priveste numarul zilnic de avioane militare ce patrund in zona de aparare aeriana a insulei, informeaza dpa. Aceasta cea mai ampla incursiune a avut loc…

- Marirea potentialului militar al Chinei, care isi impune tot mai agresiv politica si influenta in regiunea Asiei de sud-est, a dus la o crestere a cursei inarmarilor in regiune, informeaza Reuters. Cel mai recent exemplu il reprezinta actualul scandal diplomatic provocat de decizia Australiei de a renunta…

- Georgieva a declarat ca nu este de acord in mod ”fundamental cu constatarile si interpretarile” raportului independent, pregatit de firma de avocatura WilmerHale la cererea comitetului de etica al Bancii Mondiale si facut public joi. Raportul a constatat ca Georgieva si alti oficiali ai Bancii Mondiale…