- Vanzarile de Black Friday se vor diminua in acest an cu circa 20% fata de anul trecut, cand au depasit borna de 300 milioane de euro, pandemia de Covid-19 influentand in mod semnificativ obiceiurile de consum ale romanilor, arata cea mai recenta analiza Frames. "Dupa recordul de vanzari…

- (P) Laptop sau workstation? Ce sa alegi atunci cand lucrezi de acasa Pandemia te-a obligat sa lucrezi de acasa, iar pentru asta trebuie sa-ți amenajezi un birou și sa ai un laptop performant, pe care sa-ți poți duce la bun sfarșit proiectele. Dar ce ar fi mai bine să folosești pentru munca…

- Dupa un an 2019 in care Black Friday a depașit borna de 300 milioane de euro incasari (la nivelul intregii luni noiembrie 2019/online&offline), in acest an se estimeaza vanzari in scadere cu cel puțin 20%, anunța o analiza a companiei de consultanța Frames.Pandemia de COVID 19 a influențat…

- In studiul sau anual realizat pe sectorul „Mittelstand”, banca de investitii de stat KfW a estimat ca IMM-urile ar putea pierde aproximativ 3,3% din forta de munca pana la sfarsitul anului, echivalentul a 1,1 milioane de locuri de munca. Exista aproximativ 3,8 milioane de astfel de companii…

- Numai trei din cinci oameni, la nivel mondial, au dotari minime ce permit spalarea mainilor. 43% dintre școli nu sunt dotate corespunzator pentru a permite spalarea mainilor cu apa și sapun, ceea ce afecteaza 818 milioane de copii de varsta școlara, conform UNICEF. Cu toate ca spalarea mainilor cu sapun…

- Pandemia de coronavirus si masurile de izolare asociate au determinat cresterea cu 150 de milioane a numarului de copii care traiesc in saracie, releva o analiza publicata de UNICEF si Salvati Copiii, citata de agerpres . Peste un miliard de copii traiesc in saracie De la inceputul pandemiei, a fost…

- Concluziile finale ale studiului realizat de Horvath & Partners in perioada mai – iulie 2020 arata ca performantele producatorilor locali de mezeluri si lactate pot fi afectate semnificativ, pe termen lung, de pandemia COVID-19.