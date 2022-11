ANALIZĂ: Valoarea celor mai mari investiţii în sectorul real estate se ridică la peste 4 miliarde euro ”La inceputul lunii noiembrie, la nivel national, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 miliarde euro”, potrivit datelor publice analizate de specialistii ONV LAW, care arata ca acestea se afla in diverse stadii, unele fiind aproape finalizat, altele cu termene de livrare pentru prima jumatate a anului 2023. Chiar daca sectorul imobiliar traverseaza o perioada cu multe provocari, din cauza preturilor mari la energie sau a lipsei materialelor de constructii, investitorii s-au adaptat rapid la situatia socio-economica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

