Analiza unei companii listate la BVB: Tranzitul liber al cerealelor din Ucraina dezavantajează fermierii români Anul 2023 este unul dificil pentru afacerile din agricultura in Romania, iar una din cauze este generata de situația geopolitica din Est, potrivit raportului semestrial al producatorului de inputuri agricole Norofert, care este listat la Bursa de Valori București (BVB). ”Situația din Ucraina pune in continuare presiune pe prețurile de vanzare ale cerealelor, iar tranzitul […] The post Analiza unei companii listate la BVB: Tranzitul liber al cerealelor din Ucraina dezavantajeaza fermierii romani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

