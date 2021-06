Stiri pe aceeasi tema

- Turismul este una dintre cele mai mari industrii la nivel global, cu o valoare de 9 trilioane de dolari, adica 10,4% din PIB-ul mondial de dinainte de criza, sustine Ben Laidler, strategul eToro's pentru pietele globale, apreciind ca unele state isi vor reveni mai rapid, iar altele mai lent.

- Guvernul va discuta posibilitatea extinderii numarului de state din „zona verde”, prin creșterea ratei limita de incidența peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, astfel incat persoanele care vin din aceste țari sa nu mai stea in carantina 14 zile, in situația in care nu sunt vaccinate cu ambele doze.…

- Grecia si-a redeschis plajele la inceputul acestei luni, in conditiile in care tara isi relaxeaza restrictiile pentru a se pregati de revenirea turistilor straini, scrie Reuters, citat de ZF.

- Grecia, inclusa in lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat Foto: Arhiva. Grecia a fost inclusa de autoritațile române pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus. Lista a fost actualizata ieri și cuprinde acum 60 de state și…

- Proiectul Romaniei la Eurovision a depasit pragul de doua milioane de vizualizari pe canalele oficiale Youtube – Eurovision Song Contest si Roxen. Videoclipul piesei „Amnesia”, interpretata de Roxen si regizat de Bogdan Paun, este unul dintre cele mai urmarite pe canalul concursului international, cu…

- Scopul participarii marinarilor militari romani la aceasta misiune internationala, alaturi de partenerii din Bulgaria, Franta, Grecia, Italia, Spania si Turcia, consta in perfectionarea nivelului de instruire al echipajului in actiunile de lupta contra minelor marine, pentru cresterea gradului de interoperabilitate…

- Pasate între FRF și LPF, costurile implementarii sistemului VAR vor fi resimțite și de echipele din Liga 1, dupa cum informeaza Marius Avram, fost arbitru internațional.Într-o intervenție la Prosport, Avram a explicat exact cât vor avea de platit cluburile din Liga 1 odata cu implementarea…

- Lista tarilor din „zona galbena” a fost modificata vineri seara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Institutului National de Sanatate Publica. Persoanele care sosesc in Romania din aceste tari, zone sau teritorii cu risc epidemiologic ridicat trebuie sa intre in carantina…