ANALIZĂ Mânji cruzi pentru Liga I. Poli trebuie să transfere serios pentru a face faţă în elită Politehnica Iasi a ramas neinvinsa in play-off-ul Ligii a II-a de fotbal si dupa ultima disputa a sezonului din deplasare. Luni, formatia antrenata de Leo Grozavu, care e sigura de saptamana trecuta ca va incheia campionatul pe primul loc, a remizat alb la Dej, cu Unirea. Desi gazdele au confirmat ca sunt o echipa modesta, rezultatul este multumitor pentru oaspeti, daca luam in calcul conditiile in care s-a prezentat Poli in localitatea clujeana: fara noua jucatori, sapte dintre ei (Marchioni, Katanec, Harrison, Roman, Vasvari, Plamada, Vojtus) cu statut de titulari, si cu portarul titular,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Dej – Politehnica Iasi 0-0, in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Dej: Railean – D. Maftei, D. Pop ("26 G. Buta), Chira, Git – Catinean – Blaj ("46 V. Bogdan), Matis ("75 Calugar), Cocian, Al. Pop - G. Fulga. Antrenor: Dragos Militaru. Iasi: Ailenei – Martac, Lica, Tincu ("73…

- Astazi, de la ora 17:30, Unirea Dej – Politehnica Iasi, in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Politehnica Iasi a plecat ieri, dupa un antrenament, care a avut loc in cursul diminetii, spre Dej, pentru duelul de azi, cu echipa locala, Unirea. Partida se va disputa in conditii speciale…

- Astazi, de la ora 19:00, in Copou, Politehnica Iasi – Steaua Bucuresti, in etapa a VIII-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal Poli are in aceasta seara prilejul de a inchide definitiv orice scenariu SF care ar mai putea pune in discutie promovarea in prima liga. Daca invinge pe Steaua, echipa ieseana…

- Politehnica Iasi va juca primul meci pe teren propriu din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal vineri. Partida din Copou, care va opune echipa ieseana buzoienilor de la Gloria, va incepe la ora 18:00 si va fi transmisa in direct de televiziunile de sport importante din Romania. Pregatirea disputei cu…

- Politehnica Timisoara – Politehnica Iasi 1-3 (0-2), in etapa a XVIII-a a Ligii a II-a de fotbal Timisoara: Murariu – Mada, Bocsan, Sekulic, D. Radu – Stoianovici ("60 D. Benzar), Ignea ("60 C. Tudor), Tihonen ("89 Tarsa), Birnoi – Gidea ("88 Boaru), Gavra. Antrenor: Octavian Benga. Iasi: Jankov –…

- Politehnica Iasi – CSC Selimbar 4-1 (2-0), in etapa a XVII-a a Ligii a II-a de fotbal. Iasul a avut probleme dupa ce a oprit motoarele la 3-0. Poli: Jankov – Martac, Plamada, Katanec, Finica – Itu ("76 Fr. Cristea), Vasvari, Roman ("87 Marchioni) – Musi ("87 A. Dumitru), Harrison ("76 Vojtus), Hlistei…

- Politehnica Iasi a anuntat la plecarea in cantonamentul din Antalya (Turcia) ca a pus punct campaniei de transferari a acestei ierni, conducatorii clubului si antrenorul Leo Grozavu spunand ca este multumit de lot. Reamintim, Poli a adus langa oamenii de baza din sezonul de toamna nu mai putin de opt…