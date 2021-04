Analiza JLL: Anul 2021 a început cu o oarecare scădere în domeniul construcţiilor, dar estimările pentru restul anului rămân optimiste “Asa cum am preconizat, desi exista un pesimism moderat la inceputul pandemiei, piata constructiilor nu a suferit scaderi, rezistand bine perioadei de incertitudine pe care am traversat-o, pana la final de 2020. Anul 2021 a inceput cu o oarecare scadere in aceasta zona, a constructiilor, dar estimarile noastre pentru restul anului raman optimiste, prefigurand intreg anul 2021 cu usoara crestere”, potrivit unei analize realizate de JLL pe baza unei retrospective a ceea ce au insemnat ultimele 12 luni pentru piata imobiliara romaneasca. Potrivit analizei, schimbarea modului de lucru al angajatilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

