ANALIZĂ: În fiecare an România aruncă în aer peste 13 milioane tone de dioxid de carbon din producerea cimentului Industria producatoare de ciment este raspunzatoare pentru 8% din emisiile globale de dioxid de carbon. ”Peste 13 milioane tone de dioxid de carbon ajung in fiecare an in atmosfera din cauza productiei de ciment din Romania, tara care produce anual in jur de 15 milioane de tone de ciment, cifra agregata la nivelul celor mai mari jucatori de pe piata romaneasca. Pentru fiecare kilogram de ciment produs se elimina in atmosfera 0,9 kilograme de dioxid de carbon, insa aceste cifre s-ar putea imbunatati drastic cu ajutorul noilor tehnologii care contribuie la reducerea semnificativa a emisiilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

