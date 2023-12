Stiri pe aceeasi tema

- ”Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, iar valoarea acestora va fi, in cele mai multe cazuri, intre 1.000 si 1.500 de lei”, arata rezultatele unui barometru de opinie privind situatia de pe piata fortei de munca, in care au fost chestionati…

- Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, iar valoarea acestora va fi, in cele mai multe cazuri, intre 1000 și 1500 de lei, arata rezultatele unui barometru de opinie privind situația de pe piața forței de munca, in care au fost chestionați…

- Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, iar valoarea acestora va fi, in cele mai multe cazuri, intre 1000 și 1500 de lei, arata rezultatele unui barometru de opinie privind situația de pe piața forței de munca, in care au fost chestionați…

- Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, iar valoarea acestora va fi in cele mai multe cazuri intre 1000 și 1500 de lei, potrivit Frames.

- Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, iar valoarea acestora va fi, in cele mai multe cazuri, intre 1.000 și 1.500 de lei, arata rezultatele unui barometru de opinie privind situația de pe piața forței de munca, in care au fost chestionați…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala s-a dus peste firmele din Romania cu 7.764 de controale fiscale și antifrauda in luna noiembrie 2023, iar in multe cazuri societațile s-au ales cu amenzi și obligații fiscale suplimentare de sute de milioane de lei in total, a informat vineri ANAF, intr-un comunicat…

- Rareș Bogdan a aratat ca se asteapta ca Bulgaria sa primeasca acordul de aderare in Parlamentul olandez, dupa care sa trecem in linie dreapta si, ori intr-un Consiliu extraordinar, intre Craciun si Anul Nou, 27 sau 28 decembrie, sau la inceputul anului viitor si sa existe acest vot de aderare, chiar…

- Octombrie 2023 “Drum expres Craiova – Pitesti” Construcția proiectului „Drum expres Craiova – Pitești” va asigura o conexiune directa la rețeaua de transport TENT-T Core existenta și reprezentata de coridorul IV Pan european, care va asigura accesibiliate la nivel național, dar și internațional pentru…