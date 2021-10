Stiri pe aceeasi tema

- Analiza REI: Fonduri europene si ajutoare de stat de peste 2 mld. EUR și pana la 95% sprijin nerambursabil pentru investiții, in sectoare cheie ale economiei, disponibile pe finalul acestui an, inormeaza Mediafax. POC 4.1.1 - maximum 1 mil. EUR grant, intre 85-95% finanțare nerambursabila,…

- POC 4.1.1 – maximum 1 mil. EUR grant, intre 85-95% finanțare nerambursabila, sesiunea se va deschide in luna decembrie, cu o alocare de 358 mil. EUR; HG 807/2014 – proiecte de minimum 1 milion EUR – alocare suplimentara de 550 mil. EUR; Submasurile 4.1 cu 8 componente dedicate investițiilor in agricultura…

- Romania a pierdut in acest an fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR si rapide antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, a declarat, ieri, premierul interimar Florin Citu, care a sustinut ca motivul ar fi faptul ca fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila…

- Bruxellesul nu a validat inca planul de relansare al Ungariei, privand tara de fonduri europene de peste 7 miliarde de euro, a anuntat joi Comisia Europeana, pe fondul tensiunilor cu Budapesta pe tema drepturilor membrilor comunitatii LGBT, relateaza AFP. Procedura de examinare a planului…

- Comisia Europeana a aprobat luni, 27 septembrie, evaluarea pozitiva a Planului de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Romania va putea primi, astfel, din partea UE, granturi in valoare de 14,2 miliarde de euro si imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde de euro, in cadrul Mecanismului de Redresare si…

- Falsi fermieri din Sicilia au fraudat fonduri europene de 850.000 de euro prin programul Tomata din Romania, se arata in raportul OLAF pe anul trecut. E vorba de 5 firme din Mehedinti ale unor cetateni italieni care pretindeau ca dezvolta culturi de rosii si au beneficiat de fonduri europene…

- Fonduri europene de peste 3 mld. Euro pentru agricultura in urmatorii 2 ani: Ghidurile au fost publicate, iar sesiunile au inceput deja sa se deschida pentru depunerea proiectelor pe doua submasuri. „Proiectele trebuie pregatite in ritm accelerat” Romania va primi in total nu mai puțin de 20,5…

- ”Executia bugetara: 1) Componenta fonduri europene: +21,5% fata de 2020 la 7 luni. Ne mentinem tinta de a absorbi toate cele 8 mld. lei alocate. 2) Componenta fonduri nationale: peste 90% executie – fata de 70% in 2020 (3 mld lei fata de 2,45 mld lei)”, a scris, joi, pe facebook, Catalin Drula. Acesta…