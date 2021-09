Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a anunțat vineri seara ca nu are niciun dubiu ca Romania a intrat in valul patru și ca autoritațile dețin toate datele care pot afirma acest lucru. Medicul a adaugat ca estimarile din perioada urmatoare arata ca varful valului…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anunțat vineri ca medicii de familie care se vor deplasa la domiciliul pacienților pentru a-i vaccina anti-COVID vor primi mai mulți bani. Ministerul are in lucru o ordonanța in acest sens, a mai menționat Ioana Mihaila. In prezent, medicii de familie primesc 40…

- Federația ”Solidaritatea Sanitara” din Romania a transmis miercuri un mesaj pentru guvernanți dupa ce tot mai multe state europene au decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa fie obligatorie in cazul personalului medical care intra in contact cu pacienții. Sindicaliștii reproșeaza lipsa de etica in acest…

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populației pentru vaccinare. Din acest motiv, autoritațile au cerut suspendarea livrarii unor loturi. De asemenea, Romania va vinde vaccin anti-Covid-19 mai multor tari din Europa. O astfel de țara este Danemarca,…

- "In ce priveste cercetarea, cred ca sunt multe de facut. Personal, vad centre de cercetare in apropierea universitatilor. Acesta este sistemul pe care il prefer. De asemenea, prefer ca aceste centre de cercetare sa concureze pentru fonduri. Cred cu tarie ca doar prin competitie pentru fonduri putem…

- ”Putem enumera cel puțin trei cauze pentru care nu sunt citostatice. Una ar fi ca nu avem finanțare indestulatoare. Acum o saptamana, guvernul a dat o ordonanța prin care transfera iar bani de la stat la privat, cu alte cuvinte vaduvește bugetul public. Daca nu sunt bani, mai tai din ei și ii transferi…

- Certificatul digital european Covid-19 devine operațional in Romania de la 1 iulie, iar persoanele care au trecut prin boala și care s-au tratat acasa și sunt in baza de date a DSP vor putea obține certificatul digital COVID. Certificatul digital european pentru COVID-19 va deveni operational in Romania…

- Compania Pfizer Inc a anuntat marti ca va incepe testarea vaccinului anti-COVID intr-un grup mai mare de copii sub 12 ani, dupa ce a folosit un dozaj mai mic intr-o etapa anterioara a studiilor clinice, informeaza Reuters, citata de Agerpres . In prezent, vaccinul Pfizer/BioNTech se poate administra…