Problema cu a le cere oamenilor sa-și schimbe modul de viața pentru a incetini schimbarea climei este ca e o oferta teribil de proasta. Le spui, in esența: nu mai zbura, nu mai șofa, nu-ți mai cumpara haine, nici cafea, nu mai pleca in concediu etc, noteaza Financial Times. Financial Times vorbește, cu carțile pe masa, despre ce primesc in schimb oamenii: e posibil ca planeta sa fie puțin mai nelocuibila! Nu-i de mirare ca nu a prea prins. Nimanui nu-i place sa duca o viața de pustnic. Iar in momentul in care viața alegatorilor e chiar și un pic deranjata – cum se intampla acum cu explozia prețurilor…