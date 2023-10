Peter Beaumont, fost corespondent la Ierusalim al cotidianului „The Guardian”, face, in The Observer, o analiza foarte succinta a ceea ce se intampla in Israel. In intervalul de cateva ore, zeci de militanți din Gaza au spart gardul de granița in sudul Israelului , surprinzand pozițiile militare locale. Oameni inarmați au rapit și ucis israelieni in comunitațile de la granița de sud, filmandu-și atacul in timp ce avansau in numeroase locații. Intr-un caz, un jurnalist de televiziune din Gaza a transmis un reportaj stand-up despre un atac din interiorul Israelului, un moment aproape de neconceput.…