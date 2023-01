UniCredit estimeaza ca economia Romaniei va trece printr-o recesiune tehnica in aceasta iarna – cu scaderi ale PIB in T4 din 2022 si T1 din 2023 -, ca urmare a scaderii consumului privat, urmata de o recuperare in a doua jumatate a anului. Evolutia este una similara celei din regiune si din zona euro, unde banca italiana asteapta o recesiune in acelasi interval. Cresterea economica a Romaniei ar urma sa incetineasca abrupt, de la 5,1% in 2021 si 4,7% in 2022 la 1,3%. Salariile reale (ajustate cu inflatia), sunt asteptate sa scada si in acest an, cu 2%, dupa un declin de 1,3% in 2022, astfel…