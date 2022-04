Analiștii Financiar-Bancari: Dobânda de referință a BNR va urca aproape de 5% în acest an Majoritatea analistilor financiar-bancari sunt de parere ca inflatia va depasi 8% in 2022 si ca exista un risc moderat spre ridicat pentru a intra in stagflatie, conform opiniilor exprimate de participantii la un sondaj intern in cadrul Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). „Vizibilitatea asupra perspectivelor economice este mult mai redusa in contextul razboiului din Ucraina. Cu toate acestea, este important sa urmarim indeaproape tendintele economice si sa facem acest exercitiu de estimare cel putin pe termen scurt asupra aspectelor macroeconomice cheie. Asadar, peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

