Suprafata insamintata cu cereale de primavara in Ucraina ar putea scadea cu 39%, pina la 4,7 milioane de hectare, in acest an, din cauza invaziei armatei rusesti, a estimat marti firma de consultanta in agricultura APK-Inform. Ucraina este un mare producator si exportator mondial de cereale si uleiuri vegetale, insa oficialii si fermierii se asteapta ca in 2022 recoltele si exporturile sale sa