Stiri pe aceeasi tema

- China pare sa se indrepte spre o redresare rapida, in forma de V, a economiei, in urma crizei provocate de noul coronavirus, dupa un avans de 11% in trimestrul al doilea comparativ cu primul trimestru al acestui an, in timp ce economiile Statelor Unite si Europei par sa ramana in urma, fiind probabila…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat intr-un interviu acordat sambata agentiei DPA ca nu exclude posibilitatea reinchiderii unor frontiere din Uniunea Europeana din cauza coronavirusului, dar doreste ca orice astfel de masuri sa fie luate numai prin vot, scrie Agerpres . La inceputul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a adesat joi un avertisment dur Europei, unde contaminarile cu noul coronavirus au reinceput sa creasca, in pofida continuarii iesirii din izolare, inclusiv la Paris, unde Turnul Eiffel, un monument emblematic al Orasului Luminilor a fost redeschis dupa 104 de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a adesat joi un avertisment dur Europei, unde contaminarile cu noul coronavirus au reinceput sa creasca, in pofida continuarii iesirii din izolare, inclusiv la Paris, unde Turnul Eiffel, un monument emblematic al Orasului Luminilor a fost redeschis dupa 104…

- Specialiștii Univeristații Antwerp din Belgia anticipeaza ca zilele in care coletele din China veneau la prețuri reduse s-au dus. Creșterea costurilor de livrare și transport, impreuna cu capacitatea scazuta cauzata de pandemia de Coronavirus, se adauga problemelor existente. Prețul produselor…

- Cum se salveaza cea mai mare economie a Europei din criza COVID-19. Merkel anunta inca un plan de relansare de 130 mld. euro Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat miercuri seara un plan de relansare de 130 de miliarde de euro pentru anii 2020 si 2021, destinat sa stimuleze economia tarii grav…

- Poziția Statelor Unite pe scena mondiala se deterioreaza în timpul președinției lui Donald Trump în timp ce tot mai multe țari europene privesc catre China drept viitorul lider mondial, relateaza Business Insider.Aceasta schimbare de paradigma a devenit evidenta dintr-o serie de…

- Royal Philips, lider mondial in tehnologie medicala, a comunicat actualizarea planurilor sale de a dubla productia ventilatoarelor medicale incepand cu luna mai 2020 si de a obtine o crestere de patru ori mai mare in al treilea trimestru al acestui an. Acest plan are la baza cresterea productiei…