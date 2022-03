Președintele Biden și-a preluat funcția avand in minte ideea ca marea lupta a acestui secol se va purta intre democrațiile și autocrațiile lumii, scrie The New York Times, citata de Rador. Dar cand a pornit la razboi contra Ucrainei, președintele rus Vladimir V. Putin era manat de un alt concept: etno-naționalismul. Conform acestuia, națiunea și identitatea sunt bazate pe limba, cultura și sange – o ideologie colectivista cu radacini profunde in istoria și gandirea rusa. Putin a afirmat in mod repetat ca Ucraina nu este un stat autentic și ca ucrainenii nu sunt un popor adevarat, ci sunt de fapt…