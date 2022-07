Analist economic român, despre criza alimentară: „Vor apărea mai multe alimente cu înlocuitori sintetici ai cărnii, laptelui, ouălelor” „Vom ajunge sa mancam din ce in ce mai scump și mai prost”, spune expertul in politici economice Mircea Coșea. Acesta considera ca razboiul din Ucraina doar a accelerat producerea inevitabilului. „Criza alimentara a fost semnalata din 2019 și e cauzata de creșterea cererii de hrana la nivel global și de schimbarile climatice”.Oamenii de știința au atras atenția ca pana pe 28 iulie 2022, omenirea a reușit performanța negativa de a consuma toate resursele pe care Pamantul le poate produce intr-un an. „Sistemul nostru alimentar a luat-o razna pe fondul unui supraconsum de resurse naturale”, este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu este extrem de mandra dupa ce fiul ei a luat BAC-ul cu nota mare și a intrat la o facultate prestigioasa. Alexandru vrea sa studieze la Academia de Studii Economice (ASE) București. Media mare de la examenul maturitații il va ajuta sa intre la aceasta instituție de invațamant.... The…

- O eventuala creștere a TVA de la 9% la 19% doar pentru bauturi racoritoare il va afecta in primul rand pe consumatorul roman și va cauza o creștere și mai mare a inflației, aflata deja la cote ingrijoratoare, susține Asociația Naționala pentru Bauturi Racoritoare, in urma informațiilor ca in Coaliție…

- Marius Cristian Neacsu, director al Masterului de Geopolitica si Afaceri la Academia de Studii Economice din Bucuresti, a explicat ce mize economice se intrepatrund cu cele militare in razboiul din Ucraina.

- Marius Cristian Neacsu, director al Masterului de Geopolitica si Afaceri la Academia de Studii Economice din Bucuresti, a explicat ce mize economice se intrepatrund cu cele militare in razboiul din Ucraina.

- „In octombrie am gasit un rinichi și pancreas, pe care le puteam primi simultan. Era o situație fericita, erau compatibile. Au facut tot ce au putut, dar pur și simplu nu au putut gasi un pat liber pentru mine la Terapie Intensiva”, povestește Lara Wahab.

- Academia de Studii Economice reabiliteaza o cladire din județ. Un contract in valoare de 4.123.329 lei a fost scos la licitație in vederea executarii de „Lucrari de reabilitare și restaurare imobil Deva”, necesare pentru imbunatațirea funcționalitații și aspectului cladirii din orașul Deva, care…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, avertizeaza ca Romania se confrunta cu trei crize in acelasi timp. Pandemia, razboiul din Ucraina si renuntarea la gazele din Rusia au creat probleme la nivel economic, de sanatate, dar si energetic. Ministrul Economiei atrage din nou atentia cu privire la situatia…

- Economiștii din Consiliul Fiscal au criticat extrem de dur optimizarile fiscale și concesiile facute grupurilor de interese, care au profitat de slabiciuni ale statului roman și care au dus la destabilizarea economiei. Creșterea veniturilor bugetare, in actualul context, trebuie sa devina o urgența…